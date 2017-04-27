Развитие платных дополнительных услуг в школах и детских садах обсудили на коллегии по образованию во Владивостоке

Отдельно был рассмотрен вопрос работы со взрослыми

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Качество и развитие платных дополнительных услуг в образовании обсудили в администрации города, сообщает РИА VladNew со ссылкой на пресс-службу администрации города. Здесь состоялось очередное заседание коллегии по развитию образования при администрации Владивостока под председательством заместителя главы администрации города Натальи Мальцевой.

Как отметили в ходе совещания, дополнительные платные образовательные услуги, которые предоставляют муниципальные учреждения образования, в первую очередь нацелены на более полное удовлетворение образовательных потребностей детей. Так, из дополнительных услуг на сегодняшний день во многих школах Владивостока работают студии хореографии, танцев, фотоискусства, кружки информатики, иностранных языков и подготовки к школе, спортивные секции и многое другое.

Важное условие при формировании цены на такие занятия - доступность для большинства семей, поэтому дополнительные услуги прямо в школе или детском саду - хорошая альтернатива коммерческим. Кроме того, родители отмечают, что гораздо удобнее, когда ребенок ходит в кружок или секцию прямо в школе, а не ездит на дополнительный урок в другой конец города.

На заседании коллегии руководители школы № 35, детского сада № 185, Технического лицея и Дворца спорта «Юность» рассказали о проделанной в течение трех последних лет работе по организации кружков, секций. Отметили, что большим спросом пользуются занятия художественно-эстетической направленности. Также дети охотно посещают дополнительные уроки по изучению иностранных языков.

Члены коллегии говорили о необходимости продолжать изучение спроса, идти «на опережение» и расширять сферы предлагаемых образовательных программ, соответствующих трендам социально-экономического развития. Это и новые технические, и естественнонаучные отрасли, гуманитарное образование, дистанционное обучение детей и взрослых, образовательные программы для взрослых, корпоративное обучение, участие в грантовых негосударственных программах.

Отдельно был рассмотрен вопрос работы со взрослыми: именно родители выступают заказчиками и должны быть информированы о качестве образовательных услуг. Информация о внебюджетной деятельности учебного заведения должна быть открытой и размещена на сайте школы. Татьяна Вышина, руководитель частного дошкольного образовательного учреждения «Вершина – Монтессори», предложила главную идею взаимодействия с родителями: «Работа с родителями - это профессиональная работа и важна так же, как с работа с детьми».

Внедрение платных услуг позволило школам и детским садам существенно увеличить свои внебюджетные поступления. А полученные средства направить на ремонты имущества, закупку нового оборудования и на доплаты педагогам. Однако, как отметила Наталья Мальцева, правовое поле получения и расходования внебюджетных поступлений посредством оказания платных услуг только формируется и необходимо вникнуть во все его тонкости.

Напомним, коллегия – это совещательный орган, созданный при администрации города для всестороннего рассмотрения вопросов образовательной политики Владивостока и содействия в подготовке предложений, обеспечивающих функционирование и развитие системы образования города. В коллегию входят директора школ, опытные педагоги, молодые специалисты и работники управления образования.