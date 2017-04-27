Очередной мост разрушился в Приморье 17:44, 26 апреля Очередной мост разрушился в Приморье (Фото)
Во Владивостоке ищут водителя, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП 17:11, 26 апреля Во Владивостоке ищут водителя, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП (Эксклюзив)
Над Приморьем кружит циклонический вихрь 17:00, 26 апреля Над Приморьем кружит циклонический вихрь
Новостная лента
Апрель, 27 четверг
08:23
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
08:23
Пластиковые отходы угрожают экологии
08:23
Губернатор Приморья стал героем передачи Ивана Урганта Видео
08:00
«Морская» выставка в честь Дня Победы открылась во Владивостоке
07:29
Развитие платных дополнительных услуг в школах и детских садах обсудили на коллегии по образованию во Владивостоке
06:07
Во Владивостоке завершился прием заявок на благоустройство дворовых территорий
05:24
Во Владивостоке проходят рейды по квартирам, сдающимся в наём без уплаты налога
04:02
Исполняющий обязанности главы Владивостока поздравил ветеранов с Днём Победы
03:20
Школа №28 заняла призовые места на краевом фестивале корейской культуры «Волшебный мир творчества»
02:09
Свыше 20 школ Владивостока приняли участие в акции на тему раздельного сбора мусора
01:27
Муниципальные служащие Владивостока сдают нормативы ГТО
00:15
«A’Z Bus» во Владивостоке Видео
Апрель, 26 среда
23:25
​Что будет с евро?
22:00
Традиционная строительная выставка «Город» открылась сегодня в здании «Терминал Экспо»
21:27
«А если теракт?» Видео
20:01
Стало известно, почему Земля - это тюрьма Видео
19:39
За сутки в Приморье зафиксировано более 70 аварий
19:05
«Сдай кровь — сохрани жизнь» Видео
18:20
Приморцы помогают детям с сердечными заболеваниями
18:00
Пассажирский автобус сбил пожилую женщину в Приморье Фото
17:52
По делу охранников Пушкарева допросят старшего следователя СКР Эксклюзив
17:44
Очередной мост разрушился в Приморье Фото
17:37
Тухлую рыбу и систему жизнеобеспечения океанариума обсудили во владивостокском суде
17:34
Во Владивостоке работают эвакуаторы Фото
17:23
Экономист: Рубль ослабнет во второй половине года
17:11
Во Владивостоке ищут водителя, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП Эксклюзив
17:05
​В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам – бесплатно
17:00
Над Приморьем кружит циклонический вихрь
16:52
Владивостокская школьница Александра Сецко вышла в финал национального конкурса «Ученик года – 2017»
16:47
В Приморье задержан груз поддельных автозапчастей для Магнитогорска
16:36
В Приморье задержана крупная партия экспортной рыбы
16:27
В Приморье пропал молодой человек
16:19
Владивостокцев едва не отравили закуской под пиво
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4122 (61) от 27 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Не пустим город на дрова
Моя работа – бороться с забвением
Более 1000 портретов для шествия Бессмертного полка распечатано в приморской столице
«День путешественника»: ресторанная улица, гонки на «Драконах» и аллея из живых скульптур
Парад Победы во Владивостоке отрепетируют еще четыре раза
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Развитие платных дополнительных услуг в школах и детских садах обсудили на коллегии по образованию во Владивостоке

Отдельно был рассмотрен вопрос работы со взрослыми
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Качество и развитие платных дополнительных услуг в образовании обсудили в администрации города, сообщает РИА VladNew со ссылкой на пресс-службу администрации города. Здесь состоялось очередное заседание коллегии по развитию образования при администрации Владивостока под председательством заместителя главы администрации города Натальи Мальцевой.

Как отметили в ходе совещания, дополнительные платные образовательные услуги, которые предоставляют муниципальные учреждения образования, в первую очередь нацелены на более полное удовлетворение образовательных потребностей детей. Так, из дополнительных услуг на сегодняшний день во многих школах Владивостока работают студии хореографии, танцев, фотоискусства, кружки информатики, иностранных языков и подготовки к школе, спортивные секции и многое другое.

Важное условие при формировании цены на такие занятия - доступность для большинства семей, поэтому дополнительные услуги прямо в школе или детском саду - хорошая альтернатива коммерческим. Кроме того, родители отмечают, что гораздо удобнее, когда ребенок ходит в кружок или секцию прямо в школе, а не ездит на дополнительный урок в другой конец города.

На заседании коллегии руководители школы № 35, детского сада № 185, Технического лицея и Дворца спорта «Юность» рассказали о проделанной в течение трех последних лет работе по организации кружков, секций. Отметили, что большим спросом пользуются занятия художественно-эстетической направленности. Также дети охотно посещают дополнительные уроки по изучению иностранных языков.

Члены коллегии говорили о необходимости продолжать изучение спроса, идти «на опережение» и расширять сферы предлагаемых образовательных программ, соответствующих трендам социально-экономического развития. Это и новые технические, и естественнонаучные отрасли, гуманитарное образование, дистанционное обучение детей и взрослых, образовательные программы для взрослых, корпоративное обучение, участие в грантовых негосударственных программах.

Отдельно был рассмотрен вопрос работы со взрослыми: именно родители выступают заказчиками и должны быть информированы о качестве образовательных услуг. Информация о внебюджетной деятельности учебного заведения должна быть открытой и размещена на сайте школы. Татьяна Вышина, руководитель частного дошкольного образовательного учреждения «Вершина – Монтессори», предложила главную идею взаимодействия с родителями: «Работа с родителями - это профессиональная работа и важна так же, как с работа с детьми».

Внедрение платных услуг позволило школам и детским садам существенно увеличить свои внебюджетные поступления. А полученные средства направить на ремонты имущества, закупку нового оборудования и на доплаты педагогам. Однако, как отметила Наталья Мальцева, правовое поле получения и расходования внебюджетных поступлений посредством оказания платных услуг только формируется и необходимо вникнуть во все его тонкости.

Напомним, коллегия – это совещательный орган, созданный при администрации города для всестороннего рассмотрения вопросов образовательной политики Владивостока и содействия в подготовке предложений, обеспечивающих функционирование и развитие системы образования города. В коллегию входят директора школ, опытные педагоги, молодые специалисты и работники управления образования.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке завершился прием заявок на благоустройство дворовых территорий
06:07, 27 апреля 2017 Во Владивостоке завершился прием заявок на благоустройство дворовых территорий

Горожане активно включились в работу

Во Владивостоке проходят рейды по квартирам, сдающимся в наём без уплаты налога
05:24, 27 апреля 2017 Во Владивостоке проходят рейды по квартирам, сдающимся в наём без уплаты налога

В большинстве случаев факты сдачи квартир в аренду подтверждаются

Школа №28 заняла призовые места на краевом фестивале корейской культуры «Волшебный мир творчества»
03:20, 27 апреля 2017 Школа №28 заняла призовые места на краевом фестивале корейской культуры «Волшебный мир творчества»

Юные артисты продемонстрировали свои таланты

Свыше 20 школ Владивостока приняли участие в акции на тему раздельного сбора мусора
02:09, 27 апреля 2017 Свыше 20 школ Владивостока приняли участие в акции на тему раздельного сбора мусора

Акция «Ненужный пластик, ненужную бумагу – на нужное дело!»

Муниципальные служащие Владивостока сдают нормативы ГТО
01:27, 27 апреля 2017 Муниципальные служащие Владивостока сдают нормативы ГТО

В сдаче нормативов ГТО принимает участие 240 учреждений

Традиционная строительная выставка «Город» открылась сегодня в здании «Терминал Экспо»
22:00, 26 апреля 2017 Традиционная строительная выставка «Город» открылась сегодня в здании «Терминал Экспо»

Организатор выставки – ООО «Дальэкспоцентр»

Стало известно, почему Земля - это тюрьма
20:01, 26 апреля 2017 Стало известно, почему Земля - это тюрьма

И как из нее сбежать