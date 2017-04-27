Во Владивостоке завершился прием заявок на благоустройство дворовых территорий

Горожане активно включились в работу

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершился прием заявок от собственников помещений в многоквартирных домах на участие в программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2017 год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В администрацию города поступило более 70 пакетов документов от собственников многоквартирных домов и заинтересованных лиц.

Как сообщили в управлении содержания жилищного фонда администрации Владивостока, горожане активно включились в работу по подготовке заявок на участие в программе благоустройства дворовых территорий. Все поступившие заявки приняты, и в настоящее время специалисты изучают заявления на предмет соответствия требованиям, установленным администрацией Приморского края, а также рекомендациям Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Напомним, что в соответствии с условиями программы в ней не могут принимать участие дворовые территории многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию позднее 2007 года, а также получавшие в период с 2007 по 2016 годы бюджетные средства на проведение работ по капитальному ремонту дворовых проездов, на обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек и урн для мусора.

Многие собственники изъявили желание принять участие в программе только по дополнительному перечню работ (к дополнительным работам относится оборудование детских или спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территории). Однако, в соответствии с условиями программы дополнительный перечень выполняется только при условии выполнения работ минимального перечня (ремонт асфальтобетонного покрытия, обеспечение освещения придомовой территории, установка скамеек и урн).

Все соответствующие требованиям заявки будут рассмотрены общественной комиссией, которая изучит предложения заинтересованных лиц и примет решение о включении дворовой территории в муниципальную программу.