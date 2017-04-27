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Общество

Во Владивостоке проходят рейды по квартирам, сдающимся в наём без уплаты налога

В большинстве случаев факты сдачи квартир в аренду подтверждаются
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке представители налоговой инспекции, полиции и администрации города проводят совместные рейды по квартирам, которые сдаются в аренду без уплаты налога на полученный доход, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Один из последних состоялся вчера, 25 апреля, в Первомайском районе.

Как выяснилось в ходе рейда, в большинстве случаев факты сдачи квартир в аренду подтверждаются. Собственникам, которые не декларируют полученные от сдачи жилья доходы и не платят налоги, выписаны предписания о необходимости явки в налоговую инспекцию для дальнейшего разбирательства.

Информация о том, что квартиры сдаются в аренду, поступают из разных источников, в том числе от соседей, которые нередко жалуются на шум, нарушение временными жильцами правил проживания.

«Напоминаем, что декларацию о полученных доходах за сданную в аренду квартиру в этом году необходимо подать до 2 мая, – рассказала старший государственный налоговый инспектор Наталья Куприевич. – Как правильно подать декларацию и уплатить налог, горожане могут узнать в налоговой инспекции».

Также декларацию обязаны подать граждане, получившие доход от продажи имущества (транспортных средств, квартиры, доли в квартире и т. д.), облигаций, ценных бумаг, получения дохода от дарения (если это не касается близких родственников), дохода в виде выигрышей, призов и другие.

«Налог на доходы физических лиц – важнейший источник пополнения городского бюджета, который идет на ремонт дорог, строительство детских садов и жилых домов, благоустройство и озеленение, другие необходимые городу нужды, – рассказали в управлении финансов администрации Владивостока. – К сожалению, до сих пор тысячи граждан, сдающих квартиры в аренду, не платят налог с полученного дохода».

Напомним, активная работа по легализации рынка аренды жилья, выявлению лиц, осуществляющих сдачу квартир в наем и привлечению их к уплате налога с доходов, ведется во Владивостоке по поручению Игоря Пушкарёва с ноября 2013 года. За это время проведена большая информационно-разъяснительная работа. Гражданам напоминают, что те из них, кто сдает жилье в аренду и получает от этого доход, обязаны платить налог с полученного дохода – в размере 13 процентов. Также собственники квартир могут приобрести патент.

Во Владивостоке работает телефон доверия, по которому можно сообщить о незаконной сдаче в аренду квартир. Позвонив по телефону 222-73-40, граждане могут сообщить о подозрительных случаях сдачи жилья в наем, после чего жалобу проверят правоохранительные и налоговые органы.

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