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Исполняющий обязанности главы Владивостока поздравил ветеранов с Днём Победы

Константин Межонов вручил подарки
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Торжественное собрание, посвященное предстоящему празднованию Дня Победы, состоялось сегодня, 26 апреля, во Владивостоке в городском совете ветеранов.

Поздравить ветеранов с 72-ой годовщиной Победы пришел исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов. Он поблагодарил участников Великой Отечественной войны за их самоотверженные подвиги, поздравил с праздником и пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни, а также вручил подарки - сертификаты на приобретение товаров для дома номиналом пять тысяч рублей.

«В преддверии Дня Победы в городе проводится множество праздничных мероприятий, но самое главное - это, конечно же, встречи с ветеранами. Я очень рад, что наши ветераны приходят в образовательные учреждения и рассказывают подрастающему поколению о том, как это было на самом деле и что им пришлось пережить, - подчеркнул Константин Межонов. - Мы гордимся нашими ветеранами и поздравляем их с предстоящим праздником. К тем, кто не сможет посетить торжественные собрания, представители администрации города придут и поздравят их дома».

В этот день Константин Межонов вручил подарки следующим участникам Великой Отечественной войны - Григорию Вакулишину, Евгению Дегтяреву, Анатолию Кокину, Александру Кутузову, Василию Неверову, Лидии Негода, Михаилу Нечипорюку, Лидии Селиверстовой, Петру Тюрину и Иосифу Чутову.

В завершение встречи ветераны поблагодарили Константина Межонова за оказываемое внимание и заботу.

Напомним, что в канун Дня Победы все участники Великой Отечественной войны Владивостока получают подарки и поздравления от администрации города Владивостока. Всего в этом году подарки вручат порядка 480 ветеранам.

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