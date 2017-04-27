Школа №28 заняла призовые места на краевом фестивале корейской культуры «Волшебный мир творчества»

Юные артисты продемонстрировали свои таланты

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

В Пушкинском театре Владивостока прошел XII Фестиваль корейской культуры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В фестивале приняли участие школьники со всего края. Организаторы - гимназия №1 и Владивостокское отделение Корейского культурного центра. По словам организаторов, фестиваль помогает школьникам приобщиться к традициям и обычаям Кореи, пробуждает интерес к корейскому языку и культуре.

В ходе фестиваля юные артисты продемонстрировали свои таланты и мастерство в исполнении корейских национальных танцев и песен.

По итогам конкурса первое место в общем зачете заняли ученики владивостокской школы № 28. Кроме того, ребята заняли 2-е место в номинации «Вокал» и 2-е место в номинации «Хореография». А ученик 5б класса Петр Сергеев и 8а класса Александра Платонова заняли I и III места в конкурсе рисунков.

По словам представителей администрации школы, такие результаты стали возможны благодаря слаженной работе учителей Светланы Тен, Анатолия Ким, Анны Александровой и заместителя директора по учебно-воспитательной работе Татьяны Авдеевой.