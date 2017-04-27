Очередной мост разрушился в Приморье 17:44, 26 апреля Очередной мост разрушился в Приморье (Фото)
Во Владивостоке ищут водителя, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП 17:11, 26 апреля Во Владивостоке ищут водителя, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП (Эксклюзив)
Над Приморьем кружит циклонический вихрь 17:00, 26 апреля Над Приморьем кружит циклонический вихрь
Новостная лента
Апрель, 27 четверг
03:50
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
03:50
Пластиковые отходы угрожают экологии
03:50
Губернатор Приморья стал героем передачи Ивана Урганта Видео
03:20
Школа №28 заняла призовые места на краевом фестивале корейской культуры «Волшебный мир творчества»
02:09
Свыше 20 школ Владивостока приняли участие в акции на тему раздельного сбора мусора
01:27
Муниципальные служащие Владивостока сдают нормативы ГТО
00:15
«A’Z Bus» во Владивостоке Видео
Апрель, 26 среда
23:25
​Что будет с евро?
22:00
Традиционная строительная выставка «Город» открылась сегодня в здании «Терминал Экспо»
21:27
«А если теракт?» Видео
20:01
Стало известно, почему Земля - это тюрьма Видео
19:39
За сутки в Приморье зафиксировано более 70 аварий
19:05
«Сдай кровь — сохрани жизнь» Видео
18:20
Приморцы помогают детям с сердечными заболеваниями
18:00
Пассажирский автобус сбил пожилую женщину в Приморье Фото
17:52
По делу охранников Пушкарева допросят старшего следователя СКР Эксклюзив
17:44
Очередной мост разрушился в Приморье Фото
17:37
Тухлую рыбу и систему жизнеобеспечения океанариума обсудили во владивостокском суде
17:34
Во Владивостоке работают эвакуаторы Фото
17:23
Экономист: Рубль ослабнет во второй половине года
17:11
Во Владивостоке ищут водителя, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП Эксклюзив
17:05
​В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам – бесплатно
17:00
Над Приморьем кружит циклонический вихрь
16:52
Владивостокская школьница Александра Сецко вышла в финал национального конкурса «Ученик года – 2017»
16:47
В Приморье задержан груз поддельных автозапчастей для Магнитогорска
16:36
В Приморье задержана крупная партия экспортной рыбы
16:27
В Приморье пропал молодой человек
16:19
Владивостокцев едва не отравили закуской под пиво
16:08
В Дальнереченске в жилом доме горели два балкона
15:54
Стали известны семь фактов о вшах, которые вряд ли кто-то хочет знать Видео
15:43
Большая уборка Видео
15:24
Новая опция «Фогейм» в уникальном тарифном плане «Игровой» от «Ростелекома» помогает побеждать
15:21
На остров Попова из Владивостока теперь ходит теплоход «Лотос»
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4122 (61) от 27 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Не пустим город на дрова
Моя работа – бороться с забвением
Более 1000 портретов для шествия Бессмертного полка распечатано в приморской столице
«День путешественника»: ресторанная улица, гонки на «Драконах» и аллея из живых скульптур
Парад Победы во Владивостоке отрепетируют еще четыре раза
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Школа №28 заняла призовые места на краевом фестивале корейской культуры «Волшебный мир творчества»

Юные артисты продемонстрировали свои таланты
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

В Пушкинском театре Владивостока прошел XII Фестиваль корейской культуры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В фестивале приняли участие школьники со всего края. Организаторы - гимназия №1 и Владивостокское отделение Корейского культурного центра. По словам организаторов, фестиваль помогает школьникам приобщиться к традициям и обычаям Кореи, пробуждает интерес к корейскому языку и культуре.

В ходе фестиваля юные артисты продемонстрировали свои таланты и мастерство в исполнении корейских национальных танцев и песен.

По итогам конкурса первое место в общем зачете заняли ученики владивостокской школы № 28. Кроме того, ребята заняли 2-е место в номинации «Вокал» и 2-е место в номинации «Хореография». А ученик 5б класса Петр Сергеев и 8а класса Александра Платонова заняли I и III места в конкурсе рисунков.

По словам представителей администрации школы, такие результаты стали возможны благодаря слаженной работе учителей Светланы Тен, Анатолия Ким, Анны Александровой и заместителя директора по учебно-воспитательной работе Татьяны Авдеевой.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Свыше 20 школ Владивостока приняли участие в акции на тему раздельного сбора мусора
02:09, 27 апреля 2017 Свыше 20 школ Владивостока приняли участие в акции на тему раздельного сбора мусора

Акция «Ненужный пластик, ненужную бумагу – на нужное дело!»

Муниципальные служащие Владивостока сдают нормативы ГТО
01:27, 27 апреля 2017 Муниципальные служащие Владивостока сдают нормативы ГТО

В сдаче нормативов ГТО принимает участие 240 учреждений

Традиционная строительная выставка «Город» открылась сегодня в здании «Терминал Экспо»
22:00, 26 апреля 2017 Традиционная строительная выставка «Город» открылась сегодня в здании «Терминал Экспо»

Организатор выставки – ООО «Дальэкспоцентр»

Стало известно, почему Земля - это тюрьма
20:01, 26 апреля 2017 Стало известно, почему Земля - это тюрьма

И как из нее сбежать

Во Владивостоке работают эвакуаторы
17:34, 26 апреля 2017 Во Владивостоке работают эвакуаторы

Не стоит пренебрегать ПДД и знаками

Над Приморьем кружит циклонический вихрь
17:00, 26 апреля 2017 Над Приморьем кружит циклонический вихрь

В крае дожди с грозами

Владивостокская школьница Александра Сецко вышла в финал национального конкурса «Ученик года – 2017»
16:52, 26 апреля 2017 Владивостокская школьница Александра Сецко вышла в финал национального конкурса «Ученик года – 2017»

Отборочный тур был заочным