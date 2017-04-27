Акция «Ненужный пластик, ненужную бумагу – на нужное дело!»

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершилась акция по раздельному сбору мусора «Ненужный пластик, ненужную бумагу – на нужное дело!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В ней приняли участие свыше 20 школ города. За время действия акции (она проходила в течение апреля), ребята собрали 28 тонн макулатуры, 500 килограмм пластика и 270 кг использованных батареек и термометров.

Свыше 20 школ Владивостока приняли участие в акции на тему раздельного сбора мусора (6).jpeg

Акция, задуманная и реализуемая администрацией приморской столицы, призвана популяризировать среди молодежи идею раздельного сбора мусора. Ребята также узнают о способах переработки отходов и их вторичного использования.

По словам специалистов управления охраны окружающей среды и природопользования, отсортированные отходы сначала отвозят на Спецзавод № 1, откуда они отправляются на дальнейшую переработку на профильные предприятия.

«Школы, сдавшие наибольшее количество раздельно собранных отходов, получают дипломы и подарочные сертификаты на приобретение цифровой или бытовой техники», - отметили в управлении охраны окружающей среды и природопользования.

Акция «Ненужный пластик, ненужную бумагу – на нужное дело!» проходила в два этапа. Призерами первого этапа акции стали СОШ № 52, 22 и 58 (1-е, 2-е и 3-е место соответственно). На втором этапе акции победителем стала школа № 74, «серебро» заняла школа № 47, и третье место досталось 73-й школе.

Отметим, для школьников Владивостока администрацией города организован насыщенный комплекс просветительских мероприятий, среди которых и уроки о раздельном сборе мусора – «Отходы – сырье третьего тысячелетия» и «Долой полиэтиленовые пакеты». С более подробной информацией о комплексе мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации города в разделе «Экологическое просвещение».

Напомним, администрация приморской столицы в сентябре 2016 года установила на территории 15 муниципальных школ новые контейнеры для сбора пластикового мусора.