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Общество

Муниципальные служащие Владивостока сдают нормативы ГТО

В сдаче нормативов ГТО принимает участие 240 учреждений
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Вчера, 25 апреля, во Владивостоке во Дворце спорта «Юность» прошло открытие первого этапа физкультурного мероприятия по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди муниципальных служащих, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Заместитель главы города Наталья Мальцева поприветствовала собравшихся сотрудников органов администрации и подведомственных учреждений и пожелала удачи всем участникам.

Первый день сдачи нормативов, 25 апреля, начался с подтягивания из виса на высокой перекладине, сгибания-разгибания рук в упоре лежа на полу, наклона вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, наклона вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднятия туловища из положения лежа на спине и рывка гири 16 кг. В ближайшие дни муниципальным спортсменам предстоит сдача нормативов по стрельбе и плаванию.

«В сдаче нормативов ГТО принимает участие 240 муниципальных служащих и служащих из подведомственных учреждений. Мы проводим это мероприятие не только в целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации спорта среди населения, но и для того, чтобы продемонстрировать, что работники администрации Владивостока ведут достаточно активный образ жизни. Мы все понимаем, что спорт - это здоровье, энергия, воля. Это те необходимые качества, которые помогают нам в ежедневной работе», - рассказала начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик.

Напомним, нормативы ГТО могут выполнять граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше, допущенные к выполнению тестов на основании медосмотра. Чтобы выполнить нормативы, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru (или скачать в AppStore и Google Play официальное мобильное приложение комплекса ГТО) и получить уникальный идентификационный номер.

Узнать более подробную информацию по сдаче норм ГТО и подать заявку на участие можно в муниципальных центрах тестирования ВФСК ГТО города Владивостока (пр-т 100-летия Владивостока, 30д, стадион «Строитель», телефон: 8-964-450-20-40 и Партизанский проспект, 15, телефон: 8-908-458-41-29) или отправив письмо на электронную почту: vfskgto_vlc@mail.ru.

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