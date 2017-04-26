По делу охранников Пушкарева допросят старшего следователя СКР

Дмитрий Горелов заявлен как свидетель защиты

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Во Фрунзенском суде Владивостока в четверг, 27 апреля, в 16:00 по местному времени (09:00 мск) состоится очередное заседание по делу охранников брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, сообщает корреспондент РИА VladNews. Им вменяется в вину нанесение побоев в июне 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы "Честный детектив" (ВГТРК) Павлу Брыкину и воспрепятствование его профессиональной деятельности.

В качестве свидетеля защиты на этот день заявлен старший следователь ГУ по расследованию особо важных дел СКР Дмитрий Горелов.

Напомним, 14 марта суд вынес решение о продлении меры пресечения подсудимым в виде домашнего ареста сроком на 3 месяца, до 21 июня. Согласно первоначальному плану, приговор должен был быть вынесен 24 марта, однако откладывается на неизвестный пока срок. В деле временно сменился прокурор, в связи с выходом основного обвинителя в отпуск.

Напомним, это дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы "Честный детектив" Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1-3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.