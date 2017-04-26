Тухлую рыбу и систему жизнеобеспечения океанариума обсудили во владивостокском суде

В Первореченском суде Владивостока 26 апреля состоялось первое полноценное судебное заседание по делу Романа Фадеева, к которому его бывший работодатель - Приморский океанариум на острове Русский - предъявил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации за посты в "Фейсбуке", сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Восток Медиа". Ранее было отложено два заседания по данному делу - в связи с просьбой ответчика (1 февраля) и необходимостью истребования доказательств (16 марта).
Необходимо отметить, что сторона работодателя требует удалить запись из соцсети и написать опровержение. Правда, раньше оскорбительными истец считал семь отрывков опубликованного Фадеевым текста, то теперь - только два:
- «Это они приняли главный корпус с почти не работающей системой жизнеобеспечения. Это они покупают рыбу, половину из которой приходится выкидывать, потому что она не подходит для питания зверей»
- «Знаете, что чувствует тренер, получающий рыбу для своих зверей, у которой из головы воняет гнилью? Знаете, сколько скандалов было из-за этого? Знаете, что чувствует тренер, у которого вода в бассейне главного корпуса со временем приобретает зеленый цвет из-за того, что система жизнеобеспечения не справляется с очисткой продуктов жизнедеятельности зверей?»
Необходимо отметить, что дело Романа Фадеева в своей сути сводится к тому, что стороны доказывают истинность либо ложность этих записей, ведь по закону порочащими деловую репутацию могут быть только те сведения, которые не соответствуют действительности. Только если сведения в посте Фадеева являются ложными, суд может заставить его их удалить.
Необходимо отметить, что факт необходимости добавления некоторых узлов в систему жизнеобеспечения упомянул прежний директор океанариума Дмитрий Петрук во время судебного процесса Андрея Поплавского в ноябре 2016 года:
Сейчас океанариум отвечает требованиям ученых, - сказал он. - Есть вопросы, которые решаются, они выявились в процессе эксплуатации. Необходимо добавить узлы в систему жизнеобеспечения.
Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что в Приморском океанариуме погиб не один вид животных. Жертвами стали две моржихи, нерпа-долгожительница, сивуч Старк, расследование уголовного дела которого продолжается до сих пор и два дельфина-белобочки. Всего в Приморском океанариуме на острове Русский за год работы погибли 14 животных. Неравнодушные приморцы, чтобы обратить внимание на проблему, создали петицию, в которой были выдвинуты требования закрыть Приморский океанариум и прекратить страдания животных. Также во Владивостоке состоялся пикет в защиту млекопитающих, живущих в Приморском океанариуме.