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Тухлую рыбу и систему жизнеобеспечения океанариума обсудили во владивостокском суде

Состоялось первое полноценное заседание по делу научного учреждения против бывшего сотрудника
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

В Первореченском суде Владивостока 26 апреля состоялось первое полноценное судебное заседание по делу Романа Фадеева, к которому его бывший работодатель - Приморский океанариум на острове Русский - предъявил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации за посты в "Фейсбуке", сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Восток Медиа". Ранее было отложено два заседания по данному делу - в связи с просьбой ответчика (1 февраля) и необходимостью истребования доказательств (16 марта). 

Необходимо отметить, что сторона работодателя требует удалить запись из соцсети и написать опровержение. Правда, раньше оскорбительными истец считал семь отрывков опубликованного Фадеевым текста, то теперь - только два:

  1. «Это они приняли главный корпус с почти не работающей системой жизнеобеспечения. Это они покупают рыбу, половину из которой приходится выкидывать, потому что она не подходит для питания зверей»
  2. «Знаете, что чувствует тренер, получающий рыбу для своих зверей, у которой из головы воняет гнилью? Знаете, сколько скандалов было из-за этого? Знаете, что чувствует тренер, у которого вода в бассейне главного корпуса со временем приобретает зеленый цвет из-за того, что система жизнеобеспечения не справляется с очисткой продуктов жизнедеятельности зверей?»

Необходимо отметить, что дело Романа Фадеева в своей сути сводится к тому, что стороны доказывают истинность либо ложность этих записей, ведь по закону порочащими деловую репутацию могут быть только те сведения, которые не соответствуют действительности. Только если сведения в посте Фадеева являются ложными, суд может заставить его их удалить.

Необходимо отметить, что факт необходимости добавления некоторых узлов в систему жизнеобеспечения упомянул прежний директор океанариума Дмитрий Петрук во время судебного процесса Андрея Поплавского в ноябре 2016 года:

Сейчас океанариум отвечает требованиям ученых, - сказал он. - Есть вопросы, которые решаются, они выявились в процессе эксплуатации. Необходимо добавить узлы в систему жизнеобеспечения.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что в Приморском океанариуме погиб не один вид животных. Жертвами стали две моржихи, нерпа-долгожительница, сивуч Старк, расследование уголовного дела которого продолжается до сих пор и два дельфина-белобочки. Всего в Приморском океанариуме на острове Русский за год работы погибли 14 животных. Неравнодушные приморцы, чтобы обратить внимание на проблему, создали петицию, в которой были выдвинуты требования закрыть Приморский океанариум и прекратить страдания животных. Также во Владивостоке состоялся пикет в защиту млекопитающих, живущих в Приморском океанариуме.

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