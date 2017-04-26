Ярмарка на центральной площади Владивостока уступает место праздничным мероприятиям

Общегородская ярмарка развернётся на центральной площади 12 и 13 мая

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

В пятницу и субботу, 28 и 29 апреля, ярмарка на центральной площади работать не будет – в связи с подготовкой к проведению праздничных мероприятий, посвящённых Дню Весны и Труда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На следующей неделе – 5 и 6 мая – ярмарка также не состоится. Здесь будет осуществляться монтаж необходимых для проведения торжественных и праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, конструкций.

Общегородская ярмарка развернётся на центральной площади 12 и 13 мая. Свою продукцию на ярмарку привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.