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Пассажирский автобус сбил пожилую женщину в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: ГИБДД Приморья Фото: ГИБДД Приморья
Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

В дежурную часть ОМВД России по Пожарскому району поступило сообщение о наезде на пешехода в селе Пожарское, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по краю.На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. 

Установлено, 61-летний мужчина за рулем автобуса Daewoo (рейс №705 сообщением «с.Вострецово-г.Хабаровск») двигался по ул.Ленинской с. Пожарское. В районе 301 км автодороги «г.Хабаровск - г.Владивосток», при совершении перестроения с проезжей части на автобусную остановку, водитель не учел необходимый боковой интервал до пешехода, стоявшего на остановке общественного транспорта, в результате чего совершил наезд на него. Врачи диагностировали у пострадавшей пожилой женщины травмы бедра, потребовалась госпитализация. 

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что на момент происшествия стаж вождения водителя автобуса составил 44 года, в 2017 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения не привлекался.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение

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