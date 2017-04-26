Во Владивостоке ищут водителя, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП

Из салона вышла пассажирка, посмотрела на школьницу - и не оказала никакой помощи

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Около 7:40 утра в среду, 26 апреля, во Владивостоке автолюбитель сбил 9-летнюю школьницу, сообщает корреспондент РИА VladNews. Наезд произошел в районе остановки "Молодёжной", на повороте в сторону улицы Днепровской. Автомобиль не установлен, темного цвета; двигался со стороны Днепровской в сторону проспекта 100-летия Владивостоку.

Из машины, за рулем которой был взрослый мужчина, вышла женщина-пассажирка; она посмотрела на ребёнка, села обратно в машину, не оказав девочке первой помощи, и авто покинуло место ДТП.

Пострадавшая ударилась при наезде авто головой об асфальт. Травмы были зафиксированы судмедэкспертом. Ребенок находится в Тысячекоечной больнице с сотрясением мозга.

Очевидцев аварии и водителей в видеорегистраторами, проезжавших в это время в данном районе, родители девочки просят позвонить по телефону 8-908-995-07-77 или 295-07-77.