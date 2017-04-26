Традиционная строительная выставка «Город» открылась сегодня в здании «Терминал Экспо»

Организатор выставки – ООО «Дальэкспоцентр»

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

С 26 по 28 апреля в Приморском конгрессно-выставочном центре «Терминал Экспо» (бывший аэропорт Владивосток) пройдет 24-я международная строительная выставка «Город», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В выставке принимают участие компании из шести стран: Австрия, Германия, Китай, Латвия, Россия, Финляндия, - и 15 городов России: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград, Калуга, Челябинск, Новосибирск, Иркутск, Барнаул, Бийск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Артем, Находка, Уссурийск.

Организатор выставки – ООО «Дальэкспоцентр».

Как сообщили в Дальэкспоцентре, на выставке можно ознакомиться и выбрать одну из технологий малоэтажного строительства. Очень много разработчики и изготовители уделяют внимания вопросам энергосбережения. Один из трендов – обеспечение экологичности в строительстве. Также участники выставки предлагают не только строительные материалы, но и целый комплекс услуг: от подбора участка, геологический работ, проектирования и строительства до финишной отделки.

На выставке представлены инженерные системы различного масштаба - как для индивидуальных домов, так и для целых поселков: автономные системы водоснабжения, водоотведения, водоочистки и комплектующие для них, системы кондиционирования, тепло-, газоснабжения, звуко-, гидро-, теплоизоляционные материалы и другие.

Выставка впервые пройдет на территории «Терминал Экспо». Она станет одинаково полезной как для специалистов строительного комплекса, так и для жителей Приморского края, которые могут заказать проект, выбрать необходимые строительные материалы, а также получить консультации по вопросам финансирования (кредит или ипотека) и выбрать застройщика.

Традиционно выставка сопровождается насыщенной деловой программой, которая включает целый комплекс мероприятий для специалистов и жителей края и, в первую очередь, это 6-я Дальневосточная конференция «Развитие жилищного строительства. Комплексное и устойчивое развитие территорий в интересах граждан и предпринимательского сообщества».

Традиционно совместно с выставкой пройдет 19-й краевой смотр-конкурс «Зодчество Приморья», на котором можно будет ознакомиться с лучшими работами архитекторов и проектировщиков Приморского края.