Над Приморьем кружит циклонический вихрь

В крае дожди с грозами

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье продолжаются кратковременные дожди, местами с грозами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Над большей частью края идут кратковременные дожди различной интенсивности, в отдельных районах гремят грозы, при грозе усиливается ветер до 15 — 17м/с. За прошедшие дни выпало от 6 до 30% декадной нормы осадков. Дождливая погода заметно понизила пожароопастность в крае до 2–3 класса.

Ненастная погода продолжилась в Приморье и в прошедшие сутки. Почти повсеместно прошли дожди. Фон температуры был невысоким: днем +11...+15 °C, на востоке +3...+8 °C, а ночью прояснило и столбики термометров опустились до 0...+4 °C, а местами наблюдались заморозки до -1...-3 °C.

Сегодня в Приморье сохраняется неустойчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Фон температуры не изменится.

Во Владивостоке вчера с утра было туманно, к середине дня туман рассеялся, выглянуло солнце, но уже во второй половине дня вновь потемнело, с запада подошел атмосферный фронт. После полудня временами наблюдался небольшой дождь, выпало менее 1 мм. Воздух прогрелся до +12...+15 °C, ветер усилился до 15 — 18 м/с.

Сегодня во второй половине прошел кратковременный дождь, местами с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха на уровне +12...+15 °C. В предстоящие сутки циклон переместится на Сахалин, но его влияние на погодные условия Приморья сохранится, погода останется неустойчивой. Будут идти кратковременные дожди, местами с грозами. Фон температуры воздуха ночью не именится, а днем повысится на 2 – 3 градуса. Во Владивостоке в четверг, 27 апреля, не исключается вероятность небольшого кратковременного дождя. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха ночью +4...+6 °C, днем +13...+16 °C.