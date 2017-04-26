В Приморье задержан груз поддельных автозапчастей для Магнитогорска

Возбуждено административное дело

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

В адрес фирмы из Магнитогорска в морской порт Восточный Приморского края были ввезены запасные части для легковых автомобилей - капоты, бамперы, фары и другие: на автозапчастях был выявлен товарный знак «Chery» - как оказалось, товар был поддельным, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Приблизительная сумма ущерба, нанесенного правообладателю, составляет около 4,5 миллионов рублей. В отношении магнитогорской компании возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП России, предусматривающей ответственность в виде штрафа с конфискацией товаров.