В адрес фирмы из Магнитогорска в морской порт Восточный Приморского края были ввезены запасные части для легковых автомобилей - капоты, бамперы, фары и другие: на автозапчастях был выявлен товарный знак «Chery» - как оказалось, товар был поддельным, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. Приблизительная сумма ущерба, нанесенного правообладателю, составляет около 4,5 миллионов рублей. В отношении магнитогорской компании возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП России, предусматривающей ответственность в виде штрафа с конфискацией товаров.
В Приморье задержан груз поддельных автозапчастей для Магнитогорска
Возбуждено административное делоВладивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.
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