В Приморье пропал молодой человек

Парень уехал из дома еще в понедельник

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье пропал мужчина, сообщает РИА VladNews.

Молодой человек пропал из села Самарка, Чугуевский район. Гуков Сергей Александрович 1988 года рождения уехал из дома на велосипеде еще в понедельник, 24 апреля, Направлялся в сторону реки Журавлевка. До настоящего времени сведений о его местонахождении нет.

Особые приметы: рост -примерно 190см, плотного телосложения.

Был одет: белая толстовка с черными пятнами,серые штаны.

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