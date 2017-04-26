В Приморье пропал молодой человек

В Приморье пропал мужчина, сообщает РИА VladNews.
Молодой человек пропал из села Самарка, Чугуевский район. Гуков Сергей Александрович 1988 года рождения уехал из дома на велосипеде еще в понедельник, 24 апреля, Направлялся в сторону реки Журавлевка. До настоящего времени сведений о его местонахождении нет.
Особые приметы: рост -примерно 190см, плотного телосложения.
Был одет: белая толстовка с черными пятнами,серые штаны.
Любую информацию о его нахождении просим сообщить по телефонам: +7-908-456-64-36, +7-908-986-47-86