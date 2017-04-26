Владивостокская школьница Александра Сецко вышла в финал национального конкурса «Ученик года – 2017»

Отборочный тур был заочным

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Ученица 10 класса владивостокской школы №28 Александра Стецко стала финалистом национального конкурса «Ученик года – 2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Сейчас девушке предстоит побороться в финале, который пройдет в Красноярске 29-30 апреля.

Отборочный тур был заочным. Александра представила жюри портфолио достижений за 2015-2016 учебный год и первое полугодие 2016-2017 учебного года: в нем содержалось перечисление достижений претендента. Затем Александра написала сочинение-размышление на тему: «Мой регион – территория больших возможностей», где ученица изложила мировоззренческие позиции по вопросу развития нашего региона. Также она предоставила табель успеваемости.

Национальный конкурс ежегодно проводит ФОУ «Межрегиональный центр развития и поддержки одаренной талантливой молодежи». Главная цель выявить и поддержать учеников образовательных организаций, достигших значительных результатов в научно-образовательной, культурно-творческой, спортивной и общественной деятельности. В конкурсе несколько номинаций, претендентов на каждую выдвигают школы, либо ученик может подавать документы самостоятельно.

В финале будут представлены несколько номинаций, Александра Стецко претендует на следующую:

«За высокие достижения в учебной деятельности» - это призеры и победители предметных олимпиад, участники научно-практических конференций, конкурсов исследовательских работ и иных подобных мероприятий;

Также в конкурсе есть такие номинации:

«За высокие достижения в спорте» - призеры и победители спортивных состязаний и прочих подобных мероприятий, участники спортивных команд и физкультурных клубов;

«За высокие достижения в творческой деятельности» - призеры и победители творческих фестивалей и конкурсов, участники творческих коллективов художественной самодеятельности;

«За высокие достижения в общественной деятельности» - участники и организаторы мероприятий общественной направленности, социальных проектов и акций, члены и лидеры детских и молодежных общественных объединений и органов ученического самоуправления.