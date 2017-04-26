В Приморье задержана крупная партия экспортной рыбы

На вывоз товара в КНР наложен запрет

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье Хасанские таможенники совместно с сотрудниками УФСБ края выявили факт незаконного перемещения через границу 161 048 кг рыбы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

В марте этого года в Хабаровскую таможню российская организация подала экспортную декларацию на товар «камбала желтоперая (мороженная)». После этого семь транспортных средств с рыбой с целью убытия из России в КНР отправились в пункт пропуска МАПП «Краскино», где сотрудниками Хасанского таможенного поста и были обнаружены нарушения. Таможенный досмотр показал, что маркировка, размещенная на 6 811 мешках с рыбной продукцией, не соответствует сведениям, заявленным в ветеринарных сертификатах, на некоторых упаковках имеется двойная маркировка.

Помимо этого, фактический контроль показал, что количество грузовых мест превышает указанное в товаросопроводительных документах, за что перевозчик привлечен к административной ответственности по ст. 16.3 КоАП РФ.

В отношении всего товара было принято решение о запрете вывоза, информация передана в Россельхознадзор для принятия решения.