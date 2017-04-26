Владивостокцев едва не отравили закуской под пиво

Изъято 4,5 тонны небезопасного для здоровья желтого полосатика

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Лабораторные исследования показали, что 4,5 тонны вьетнамского желтого полосатика, поставленные в морской порт Владивостока, имеют более чем четырехкратное превышение уровня бактериальной обсемененности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Сушеная рыба, популярная закуска под пиво, поступила в морской порт Владивостока в середине апреля 2017 года из Социалистической Республики Вьетнам. В рамках усиленного лабораторного контроля от прибывшей партии были отобраны пробы и направлены на лабораторные исследования.

Проведенные Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора испытания показали, что в сушеной рыбе почти в 4,4 раза превышен допустимый уровень бактериальной обсемененности, свидетельствующий о несоблюдении санитарных и ветеринарных норм при производстве продукции, её хранении и транспортировке.

В настоящее время партия полосатика находится на хранении на специализированном складе. Решение о дальнейшем её использовании будет приниматься уже Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Вьетнамское предприятие, поставившее в Приморский край небезопасную продукцию, получило право на поставки в Российскую Федерацию в мае 2009 года. До начала марта 2017 года, когда в его продукции, также желтом полосатике, специалистами Россельхознадзора было обнаружено значительное превышение уровня бактериальной обсемененности и введен режим усиленного лабораторного контроля, нареканий к поставляемой сушеной рыбопродукции у российской стороны не возникало.

В связи с повторным выявлением небезопасной продукции, не исключено, что в отношении вьетнамского предприятия могут быть введены временные ограничения на поставки в РФ выпускаемой им сушеной рыбы.

Так, Россельхознадзором в апреле этого года в отношении двух вьетнамских поставщиков в Россию мороженого пангасиуса уже введены временные ограничения на ввоз их продукции. Причем в продукции одного из этих предприятий были обнаружены бактерии такого опасного инфекционного заболевания, способного приводить даже к летальным исходам, как листериоз.