В Дальнереченске в жилом доме горели два балкона

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города Дальнереченск ранним утром, 25 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в пятиэтажном доме, расположенном на улице 45 лет Октября.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия брандмейстеры приступили к работе по ликвидации пожара. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. На 2-ом и 3-ем этажах дома горели балконы.

Общая площадь пожара - 5 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.