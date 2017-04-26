Стало известно, почему Земля - это тюрьма

И как из нее сбежать

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Человечество оказалось в огромной ловушке, и, чтобы выбраться, нам нужно отдать долг Вселенной.

На Земле мы как в тюрьме. Вселенная дразнит нас, показывая прекрасные места, которые мы никогда не сможем посетить. Однако, если наш вид хочет существовать долго, рано или поздно нам придется отсюда бежать. Так что же нас держит здесь?

Редакция Naked Science подготовила перевод нового выпуска познавательной передачи Kurzgesagt. Посмотрев это видео, вы узнаете о том, почему Землю можно назвать нашей тюрьмой и как из нее выбраться.