Стали известны семь фактов о вшах, которые вряд ли кто-то хочет знать

Это маленькие создания, способные вселить страх в сердца миллионов людей по всему миру

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Одного упоминания о вшах достаточно, чтобы заставить людей почувствовать зуд. Сегодня вы узнаете семь интересных фактов об этих существах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Вши – это маленькие создания, способные вселить страх в сердца миллионов людей по всему миру. Несмотря на свою омерзительность, вши стали частью нашей истории. Они эволюционировали, сопровождали людей по всему миру и даже влияли на результаты войн. Представляем вам семь фактов об этих вредителях, о которых вы, скорее всего, не знали. В очередном выпуске познавательной передачи SciShow вы узнаете о самых интересных фактах о вшах.