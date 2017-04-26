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Общество

На остров Попова из Владивостока теперь ходит теплоход «Лотос»

«Москва» сейчас находится в ремонте
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

С 25 апреля на остров Попова из Владивостока ходит теплоход «Лотос», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Такое решение принято в администрации города после того, как по техническим причинам с линии был снят теплоход «Москва». Расписание движения морского транспорта до острова Попова и обратно осталось прежним: из Владивостока «Лотос» уходит ежедневно в 17 часов (по пятницам - в 19.00), с острова Попова - в 8.00 (по воскресеньям - в 14.30).

Как пояснили в управлении транспорта мэрии, «Москва» сейчас находится в ремонте – 19 апреля у теплохода выявлена поломка двигателя. Сколько продлятся ремонтные работы, специалисты пока ответить затрудняются. На замену «Москвы» после оформления необходимых документов компания-перевозчик (ООО «Танира») предоставила «Лотос», после чего паромная переправа вновь заработала.

С расписанием работы морского пассажирского транспорта можно ознакомиться здесь, а также на сайте pereprava.su.

В управлении транспорта напоминают, что с 1 мая во Владивостоке вступит в силу летнее расписание движения морского транспорта общего пользования. Пассажирам следует быть внимательными при планировании своих поездок.

Для справки

Теплоход «Лотос» был построен в 1985 году в Японии. Способен одновременно принять на борт 156 человек. Время в пути от вокзала прибрежных сообщений до пирса о. Попова на теплоходе «Лотос» занимает 1 час 10 минут.

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