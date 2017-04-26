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Общество

​Евро дорожает, доллар падает

Курс валют на 26 апреля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 55,84 рубля, а евро - 60,79 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Доллар падает, однако аналитики уверены, что это не даст возможности отечественной валюте закрепить свои позиции. Определяющим событием для рубля в этом месяце станет заседание ЦБ РФ, которое пройдет 28 апреля.

Во Владивостоке выгодно приобрести американскую валюту в Восточном банке за 56,30 рубля, а продать валюту выгодно в Банке Уссури за 55,75 рубля за один доллар.

Европейскую валюту выгодно приобрести в Банке Приморье за 61,55 рубля, а продать валюту выгодно в Саммит банке за 60,70 рубля за один евро.

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