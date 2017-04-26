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Приморцы массово страдают от дефицита йода

Заболеваемость превышает средние показатели в разы (РАЙОНЫ)
Фото: Felomen.ru Фото: Felomen.ru
Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор Приморья опубликовал список районов края, в которых в разы превышен среднекраевой уровень заболеваемости йод-дефицитными болезнями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Регион в целом относится к йод-дефицитным территориям. 

По уровню заболеваемости эндемическим зобом, связанным с йодной недостаточностью превышение отмечается в Черниговском районе (в 8 раз), Кировском районе (в 3,3 раза), Красноармейском районе (в 1,6 раза), Пограничном районе (в 1,5 раза), а также во Владивостоке (в 1,5 раза).

По заболеваемости другими формами нетоксического зоба – города Спасск-Дальний (в 3,5 раза), Лесозаводск (в 3,4 раза) и Дальнереченск (в 1,7 раза), а также районы: Черниговский (в 3,3 раза), Михайловский (в 3 раза), Кировский (в 2,4 раза).

По заболеваемости субклиническим гипотиреозом вследствие йодной недостаточности, другими формами гипотиреоза - Черниговский район (в 3,6 раза), Лесозаводск (в 3,1 раза), Дальнереченск (в 2,7 раза), Октябрьский район (в 2,6 раза), Спасск-Дальний (в 1,7 раза), Красноармейский район (в 1,6 раза).

По заболеваемости тиреотоксикозом - Пожарский район (в 6,5 раз), Кировский район (в 2,5 раза), Черниговский район (в 2 раза), Красноармейский район (в 1,8 раза), Арсеньев (в 1,7 раза), Лесозаводск (в 1,7 раза), Дальнегорск (в 1,6 раза).

Проблема могла бы быть решена производством продуктов питания, обогащенных микроэлементами, в том числе и йодом - однако в этой области в регионе не все гладко.

Справка:

Эндемический зоб – это увеличение щитовидной железы, вызванное дефицитом йода в организме. 

Простой нетоксический зоб - это заболевание, характеризующееся диффузным или узловым увеличением щитовидной железы у людей, не проживающих в эндемическом по зобу районам. 

Субклинический гипотиреоз (скрытый) – это начальная стадия заболевания, характеризующаяся поражением функциональных возможностей щитовидной железы, но не имеющая ярко выраженных клинических симптомов.

Тиреотоксикоз - синдром, обусловленный гиперфункцией щитовидной железы. 

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