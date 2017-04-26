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Политика и экономика

​Что будет с евро?

Курс европейской валюты будет зависеть от результатов второго тура президентских выборов во Франции
Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Эксперты говорят, что во многом поведение единой европейской валюты будет зависеть от результатов второго тура президентской гонки во Франции. Осталось ждать две недели. А интрига в том, что политологам не удалось предсказать итоги референдума в Британии и президентской кампании в США. Есть подозрения, что исход французских выборов так же станет неожиданным для французских сторонников сохранения статус-кво. Тогда курс евро может в одночасье упасть до паритета с американским долларом. А, возможно, опустится и ещё ниже. Не надо драматизировать, евро выдержит, - заявила в эфире радио Sputnik профессор Финансового университета, доктор экономических наук Светлана Криворучко, сообщает РИА VladNews.

«Ни один из катастрофических прогнозов не сбылся. Евро - одна из резервных валют, которые включены в золотовалютные резервы очень многих стран по определенным критериям, с точки зрения их устойчивости, обеспеченности, надежности. И говорить о том, что евро обладает такой волатильностью, я бы не стала. Евро - достаточно стабильная валюта. Сильная или слабая валюта - это уже макроэкономическая политика, денежно-кредитная политика государства. Дорогой евро невыгоден, прежде всего, Евросоюзу, потому что делает неконкурентными товары и услуги. Могут быть незначительные колебания в случае непредсказуемости, но они могут быть как в ту, так и в другую сторону. Вероятность того, что победит Макрон значительно больше. Но, пример Трампа показывает, что то, что говорит кандидат в президенты, и то, что он потом делает уже в статуте президента, не совсем одно и то же. Поэтому все заявления Ле Пен по поводу выхода из Евросоюза не факт, что они будут реализовываться даже, если она станет президентом. Евро - хоть и самая молодая валюта относительно других стран, но она достаточно стабильна, потому что экономическая ситуация в Европе не ухудшается, то есть, фундаментальных показателей для резкого падения евро нет. Если это будут изменения с какими-то конъектурными, сиюминутными факторами, то евро как упадет, так и вырастет, или как вырастет, так и упадет», - сказала экономист.

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