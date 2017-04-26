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Общество

Стартовали морские изыскательные работы для строительства оптической линии на Курильские острова

Пропускная способность составит 40 Гбит/с
Фото: rt.ru Фото: rt.ru
Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Для проведения морских инженерных изысканий по проекту «Строительство подводной ВОЛП Сахалин – Курильские острова» из Владивостока вышло судно «Владимир Сафонов».

Изыскания будут выполнены в акватории Охотского моря. Корабль пройдет между островом Сахалин и Курильскими островами – Итуруп, Кунашир, Шикотан. Оптическая линия свяжет Южно-Сахалинск с городами Курильск, Южно-Курильск и селом Крабозаводское. Её протяженность составит около 940 км.

«Мы как базовый оператор связи видим свою задачу в том, чтобы предоставлять магистральные каналы всей телекоммуникационной отрасли. Строительство подводной линии связи «Сахалин – Курильские острова» повысит уровень проникновения телекоммуникационных услуг в регионе, что позволит решить задачу устранения цифрового неравенства и даст импульс для экономического и социального развития островов», – отметил директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» Александр Логинов.

Пропускная способность линии связи составит 40 Гбит/с на каждом из указанных направлений с возможностью расширения до максимальной пропускной способности – 80х100 Гбит/с.

Данный проект входит в федеральную целевую программу социально-экономического развития Курильских островов на 2016-2025 годы. 

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