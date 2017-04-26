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В Приморье проваливается очередное доброе начинание правительства РФ

Жители края переедают хлеба и булочек - причем далеко не полезных
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Приморцы переедают булочек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Так, жители Приморского края съедают в среднем по 107 килограммов хлебобулочных изделий при рекомендованных нормах потребления хлебобулочных и макаронных изделий в пересчете на муку, крупы и бобовые - 95-105 килограммов в год. При этом 30-40 килограммов должны составлять изделия из пшеничной муки, обогащенной микронутриентами. 

Кроме того, что немногие приморцы фактически питаются в этой части правильно, хлеб и хлебобулочные изделия стали основными источниками энергии, белка и углеводов в питании населения края.

В 25-м регионе объем вырабатываемых хлеба и хлебобулочных изделий с использованием йодказеина или йодированной соли составляет 1,5% от общего объема производства этого вида продуктов питания (по РФ этот показатель составляет 2%), с использованием витаминно-минеральных комплексов – 0,01%, с использованием пшеничных отрубей, овсяных хлопьев, семян льна, подсолнечника, кунжута, тмина, зерновых смесей – 1%.

Вместе с тем, основами российской государственной политики в области здорового питания населения до 2020 года, утвержденными распоряжением правительства РФ в 2010 году, предусмотрено увеличение доли производства продуктов массового потребления, обогащенных витаминами и минеральными веществами до 40-50% от общего объема производства.

В Приморье наиболее активно в производстве хлеба и хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, витаминно-минеральными комплексами, пищевыми волокнами участвует 15 предприятий (7% от общего числа предприятий, занятых производством хлеба и хлебобулочных изделий). Это 6 хлебозаводов, 4 хлебопекарни и 4 минипекарни.

При этом по РФ в среднем количество предприятий, обогащающих собственную хлебобулочную продукцию, составляет 13%.

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