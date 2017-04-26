Приморцы напали на супружескую пару, возвращавшуюся с кладбища

Злоумышленники задержаны

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Сообщение об ограблении поступило в отдел МВД России по городу Партизанску, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции.

Мужчина 29 лет и его супруга возвращались с кладбища. На улице Луговая к паре подошли неизвестные мужчины, находившиеся в состоянии опьянения. Злоумышленники ударили мужчину,а после забрали рюкзак с документами и личными вещами, скрывшись с места преступления.

Немногим позже личности злоумышленников были установлены - трое жителей Партизанска. Подозреваемые дали признательные показания. Установлено, что один из них - ранее судимый 22-летний местный житель - находился в розыске за уклонение от исполнения наказания, назначенного судом. Подозреваемый заключен под стражу.

В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.