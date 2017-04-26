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В школе в Приморье изъята партия пшеничной муки

А в 2016 году аналогичный инцидент произошел в одном из детсадов региона
Фото: WallpapersCraft.ru Фото: WallpapersCraft.ru
Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

В пищеблоке одной из школ Приморского края (в селе Самаровка Чугуевского района) забракована и изъята из оборота партия пшеничной муки общим объемом 2 килограмма - из-за отсутствия маркировки на транспортной упаковке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. А в 2016 году мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия изымались в 8 магазинах, 2 школах, 1 детском саду, 1 больнице и в 1 автономном учреждении районной администрации. Всего забракованы и изъяты из оборота 42 партии мукомольно-крупяных изделий общим вес 140 килограммов, 7 партий хлебобулочных изделий общим весом 14 килограммов, все отечественного производства. Причинами забраковки являлись неудовлетворительные результаты органолептических и микробиологических исследований, несоблюдение сроков годности, установленных производителями, нарушение права потребителя на получение полной и достоверной информации.

Процент неудовлетворительных проб.

В 1 квартале текущего года исследовано 13 проб хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий по санитарно-химическим показателям, 54 пробы - по физико-химическим показателям, 103 пробы - по микробиологическим показателям, 6 проб - на содержание компонентов ГМО. Все они соответствовали рассмотренным показателям.

В 2016 году исследовано 65 проб такой продукции по санитарно-химическим показателям, 166 проб - по физико-химическим показателям, 282 пробы - по микробиологическим показателям, 69 проб - на содержание компонентов ГМО.

По микробиологическим показателям удельный вес исследованных проб мукомольно-крупяных изделий, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, составил 1,4%, хлебобулочных изделий – 1,9%, все отечественного производства.

По итогам прошлого года удельный вес исследованных проб мукомольно-крупяных изделий, не соответствующих требованиям технических документов, составил 1,9%, хлебобулочных изделий – 1,8%, все отечественного производства. 

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