Экономист: Рубль ослабнет во второй половине года

Курс национальной валюты завышен

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Завышенный курс рубля бьет по экспорту, импортозамещению и доходам бюджета, считают чиновники экономического блока. За сильный рубль выступают обычные граждане, так, например, дешевле обходятся поездки в Европу, Америку, Азию, Африку. Даже наука сегодня не может точно сказать какой рубль нужен России, заявил в эфире радио Sputnik советник по макроэкономике генерального директора компании "Открытие-Брокер" Сергей Хестанов.

«Современная экономическая наука не может однозначно сказать - какой курс национальной валюты абсолютно оптимален для экономики. Есть производства, которым нужен слабый рубль, и это, прежде всего, экспортеры нефти, те предприятия, которые конкурируют с импортом. Для них нужен слабый рубль, и они от этого выигрывают. А для того, чтобы закупать оборудование, чтобы уровень благосостояния населения был высокий, необходим сильный рубль. Поэтому, Центробанк принимая решение, покупать валюту для пополнения резервов или не покупать, всегда находится между двух огней. С одной стороны, на него давят представители реального сектора, которым нужен слабый рубль для конкуренции с импортом. С другой стороны, монетарный блок правительства возражает против ослабления рубля, поскольку за этим идет рост инфляции. Сейчас ситуация близка к равновесию, то есть, ЦБ не предпринимает усилий ни по укреплению, ни по ослаблению рубля. Приходится выбирать разумный компромисс. В последние месяцы все громче звучат голоса тех представителей монетарной части правительства, которые курируют отрасли, связанные с экспортом, которые страдают от сильного курса рубля. Причем, это касается не только нефтяников и газовиков, но и производителей зерна, а Россия занимает второе место в мире по экспорту зерна, которые тоже страдают от сильного рубля. Доход от экспорта официально снижается и Росстат недавно нас порадовал информацией о снижении. Но, прозвучавшие цифры, формально правильные, хотя, с точки зрения здравого смысла, немного лукавые. Не учитывают те бизнесы, которые формально экспортом не занимаются, но работают на экспортеров. Если такие учесть, то степень зависимости федерального бюджета от экспортных поступлений, наверное, немногим выше 60%. И, соответственно, сильный рубль, как ни странно, наносит ущерб наполнению федерального бюджета. Поскольку у нас значительная часть доходов – валютная, а почти все расходы – рублевые, то, когда рубль укрепляется, то бюджет недополучает средства», - пояснил эксперт.

По его словам, во второй половине года, скорее всего стоит ждать ослабления курса национальной валюты.

«Экономика, к сожалению, наука не точная. Но, скорее всего, во второй половине года рубль несколько ослабнет. Если прислушаться к нашему министру экономического развития, то оценка - около 10% - кажется реалистичной», - заключил эксперт.