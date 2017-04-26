Разбитую трассу Владивосток - Находка восстанавливают с помощью кирпичей

Автомобилисты не ожидали такого ремонта

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Ямы на трассе Владивосток - Находка в районе города Фокино засыпали кирпичами, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Сегодня утром автомобилисты города Фокино были удивлены увиденным: огромные ямы на трассе были завалены кирпичами оранжевого цвета. Судя по всему, это тот самый обещанный ремонт автодороги, который так ждут все автолюбители. К слову сказать, толку от этих кирпичей нет никакого: проезд как бы затруднен, так и остался без изменений.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что трасса от города Фокино до города Владивостока в ужасном состоянии. Самым проблемным участком является дорога в самом городе Фокино. Дорога транзитная, через нее проходит большой трафик, как грузовой, так и пассажирский, особенно в летний сезон. Центральная улица населенного пункта в отвратительном состоянии - автомобилисты вынуждены проезжать по разбитым дорогам от ямы к яме. Протяженность этого участка – три километра.

Корреспондент РИА VladNews проложил свой маршрут от Фокино до Владивостока, запечатлев самые печальные участки федеральной трассы.

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