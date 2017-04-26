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В Приморье обнаружены ветеринары, которым не важно здоровье их пациентов

Лекарства здесь хранились как попало
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

В одной из ветеринарных клиник города Лесозаводск Приморского края выявлены нарушения, допущенные при обороте ветеринарных лекарственных препаратов. Возбуждено административное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона.

Частная ветеринарная клиника по итогам двухдневной проверки заработала немало нареканий со стороны надзорного ведомства. Несмотря на то, что о визите инспекторов было известно заранее, нарушения в сфере оборота ветеринарных лекарственных средств все же были выявлены.

Так, при осмотре помещения для хранения лекарств обнаружилось, что препараты, которые должны храниться в сухом темном месте, наоборот, стояли в хорошо освещенном. Полки в шкафах для хранения лекарств не пронумерованы и не промаркированы. В стеллажных картах не указаны номера серий препаратов и количество единиц хранения. Кроме того, в клинике отсутствует специальная зона для хранения препаратов с истекшим сроком годности и в поврежденной упаковке.

Приборы для учета температуры и влажности помещения с просроченной на 3 года поверкой или отсутствующими сведениями. Между тем, межповерочный интервал гигрометров составляет не более 2 лет.

Книга учета приема больных животных, как выяснилось, также не соответствует установленной форме, а в договорах на оказание платных ветеринарных услуг нет подписей потребителей.

Клинике грозит штраф на 10-20 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, а ответственному ветврачу - штраф на 3-5 тысяч рублей. Все нарушения ветеринарной клинике предписано устранить до 5 июня.

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