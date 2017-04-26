В Приморье забраковали морские деликатесы со спиртом и кишечной палочкой

А с юга края едва не разошлось по торговым точкам 3 центнера трепанга с коктейлем из бактерий

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Лаборатория Россельхознадзора забраковала несколько партий морских деликатесов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. По результатам исследования проб, отобранных от партии солёной лососёвой икры, специалистами лаборатории выявлены бактерии кишечной палочки, а также превышение допустимого уровня содержания дрожжей и плесени. Пробы были отобраны полицейскими в одной из торговых точек Уссурийска.

В рамках производственного контроля специалисты забраковали партию морского коктейля в масле, в который входят мелкие осьминоги и мидии. Как указано в лабораторном заключении, партия коктейля имеет сильный спиртовой привкус и запах.

В свою очередь, в партии сушеного трепанга с юга края было зафиксировано превышение уровня бактериальной обсемененности. Масса забракованной партии составила около 300 килограммов.