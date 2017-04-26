Пройти по Золотому мосту 1 мая собираются уже более 20 тысяч приморцев

Заявки на участие в первомайской демонстрации подали уже более 20 тысяч жителей Приморья

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

На сегодняшний день сформировано уже более 30 колонн, в составе которых представители всех сфер жизни края пройдут по Золотому мосту, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

«Самые многочисленные колонны – по 1,5 тысячи человек – медицинских работников и представителей краевой Федерации Профсоюзов. Также мы получили уже более 1,2 тысяч заявок от спортсменов. По тысяче участников насчитывают колонны общественных организаций и политических партий, предприятий связи, работников и учащихся учреждений образования. Активно регистрируются на участие в праздничном шествии как государственные учреждения, так и частные предприятия», – рассказали в ведомстве.

Специалисты добавили, подать заявку можно, направив обращения в адрес отраслевых департаментов края. Заявки также принимает организатор демонстрации – департамент культуры Приморского края. Все желающие жители края смогут присоединиться к шествию непосредственно в день праздника, 1 мая. Волонтеры мероприятия помогут встроиться в колонну и выдадут первомайскую атрибутику.

Отметим, в этом году праздничные колонны во Владивостоке 1 мая пройдут по традиционному маршруту по Золотому мосту, улицам Суханова, Уборевича, Светланской и завершат шествие на Площади Борцов за власть Советов, где пройдет праздничная программа, посвящённая празднику Весны и Труда «Душа поет, встречая первомай!». Здесь приморцы смогут поучаствовать в танцевальных флешмобах и спеть любимые советские хиты, стать не только зрителями, но и участниками концертной программы.