В Приморье забраковали морские деликатесы со спиртом и кишечной палочкой 12:31, 26 апреля В Приморье забраковали морские деликатесы со спиртом и кишечной палочкой
Разбитую трассу Владивосток - Находка восстанавливают с помощью кирпичей 12:05, 26 апреля Разбитую трассу Владивосток - Находка восстанавливают с помощью кирпичей (Видео)
Губернатор Приморья стал героем передачи Ивана Урганта 11:28, 26 апреля Губернатор Приморья стал героем передачи Ивана Урганта (Видео)
Новостная лента
Апрель, 26 среда
12:40
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
12:40
Пластиковые отходы угрожают экологии
12:40
​Политические скандалы в Приморье набирают обороты Эксклюзив
12:31
В Приморье забраковали морские деликатесы со спиртом и кишечной палочкой
12:22
Пройти по Золотому мосту 1 мая собираются уже более 20 тысяч приморцев
12:13
Женская команда «Спартак-Приморье» в восьмой раз стала чемпионом ДФО
12:05
Разбитую трассу Владивосток - Находка восстанавливают с помощью кирпичей Видео
11:54
Владивостокский моряк попался на запасе наркотика в каюте
11:46
«Морская» - подарок ко Дню Победы Фото
11:37
Как выглядит Владивосток из окна электрички? Видео
11:28
Губернатор Приморья стал героем передачи Ивана Урганта Видео
11:19
«Спартак-Приморье» сразится сегодня за третье место
11:08
Во Владивостоке во вторник произошло 77 аварий Эксклюзив
10:58
Приморью можно не ждать войны?
10:49
Во Владивостоке в ДТП серьезно пострадала 10-летняя школьница Эксклюзив
10:41
Часть Владивостока останется без света сегодня, 26 апреля Адреса
10:33
Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 26 апреля Адреса
10:21
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
10:10
Приморец убил своего гостя, толкнув его с высокого крыльца
09:56
Немецкие школьники признали Владивосток очень красивым городом Фото
09:44
Движение в приморский поселок временно ограничат
09:32
За сутки в Приморье ликвидировано 10 возгораний
09:20
Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
09:09
Гороскоп на 26 апреля
08:47
Умеренные дожди ожидаются в Приморье в среду, 26 апреля
07:51
Генетический анализ поможет не переедать
05:16
​Пенсионер из Самары потратил все сбережения на алкоголь и проституток
04:11
Сезон фонтанов откроется во Владивостоке в начале мая
03:19
Администрация Владивостока потребовала переделать некачественно выполненные работы Примавтодора
02:01
Педагоги Владивостока заняли лидирующие позиции в краевом конкурсе «Учитель года – 2017»
01:14
В предстающую ночь во Владивостоке состоится репетиция военного парада в честь Дня Победы
00:26
Ко Дню Победы «Авиа Поиск» наводит порядок на местах катастроф истребителей Фото
Апрель, 25 вторник
23:05
Жителей и гостей Владивостока приглашают на выставку детского рисунка
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4121 (60) от 26 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Сделано в СССР
В краю магнолий плещет море
По пиратам – авторитетом и кипятком
Во Владивостоке у славян полное взаимопонимание
Посади кедр, и леопард скажет спасибо
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Пройти по Золотому мосту 1 мая собираются уже более 20 тысяч приморцев

Заявки на участие в первомайской демонстрации подали уже более 20 тысяч жителей Приморья
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

На сегодняшний день сформировано уже более 30 колонн, в составе которых представители всех сфер жизни края пройдут по Золотому мосту, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

«Самые многочисленные колонны – по 1,5 тысячи человек – медицинских работников и представителей краевой Федерации Профсоюзов. Также мы получили уже более 1,2 тысяч заявок от спортсменов. По тысяче участников насчитывают колонны общественных организаций и политических партий, предприятий связи, работников и учащихся учреждений образования. Активно регистрируются на участие в праздничном шествии как государственные учреждения, так и частные предприятия», – рассказали в ведомстве.

Специалисты добавили, подать заявку можно, направив обращения в адрес отраслевых департаментов края. Заявки также принимает организатор демонстрации – департамент культуры Приморского края. Все желающие жители края смогут присоединиться к шествию непосредственно в день праздника, 1 мая. Волонтеры мероприятия помогут встроиться в колонну и выдадут первомайскую атрибутику.

Отметим, в этом году праздничные колонны во Владивостоке 1 мая пройдут по традиционному маршруту по Золотому мосту, улицам Суханова, Уборевича, Светланской и завершат шествие на Площади Борцов за власть Советов, где пройдет праздничная программа, посвящённая празднику Весны и Труда «Душа поет, встречая первомай!». Здесь приморцы смогут поучаствовать в танцевальных флешмобах и спеть любимые советские хиты, стать не только зрителями, но и участниками концертной программы.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Разбитую трассу Владивосток - Находка восстанавливают с помощью кирпичей
12:05, 26 апреля 2017 Разбитую трассу Владивосток - Находка восстанавливают с помощью кирпичей

Автомобилисты не ожидали такого ремонта

Губернатор Приморья стал героем передачи Ивана Урганта
11:28, 26 апреля 2017 Губернатор Приморья стал героем передачи Ивана Урганта

История о куртке Владимира Миклушевского вышла на федеральный уровень

Во Владивостоке во вторник произошло 77 аварий
11:08, 26 апреля 2017 Во Владивостоке во вторник произошло 77 аварий

Пострадал ребенок на пешеходном переходе

Часть Владивостока останется без света сегодня, 26 апреля
10:41, 26 апреля 2017 Часть Владивостока останется без света сегодня, 26 апреля

Плановые работы

Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 26 апреля
10:33, 26 апреля 2017 Часть Владивостока останется без водоснабжения сегодня, 26 апреля

Аварийно-ремонтные работы

Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
10:21, 26 апреля 2017 Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

Ожидается гроза

Немецкие школьники признали Владивосток очень красивым городом
09:56, 26 апреля 2017 Немецкие школьники признали Владивосток очень красивым городом

Ребята приехали по обмену