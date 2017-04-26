Женская команда «Спартак-Приморье» в восьмой раз стала чемпионом ДФО

Финальный этап Открытого чемпионата завершен

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

В Хабаровске завершился финальный этап Открытого чемпионата Дальневосточного федерального округа среди женских команд. Одержав три победы в трех матчах, женская команда «Спартак-Приморье» в восьмой раз стала чемпионом ДВФО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу БК "Спартак-Приморье".

В первом матче команда "Спартак-Приморье" одержала разгромную победу над хабаровским ХГУЭиП со счётом 81:22 (39:5, 14:6, 20:6, 17:5). Самым результативным игроком этого матча стала Ирина Курбанова: 24 очка, 6 подборов, 4 передачи, 7 перехватов.

Игра с хабаровской ДВГАФК закончилась с разницей в 2 очка - 62:60 (22:17, 8:17, 20:7, 12:19). Самым результативным игроком этого матча стала Влада Русакова, оформившая дабл-дабл - 26 очков + 15 подборов.

В заключительный игровой день наша команда одержала уверенную победу со счётом 74:43 (16:10, 21:13, 18:12, 19:8) над благовещенским «Амуром-БГПУ». Самым результативным игроком в этом мачте вновь стала Влада Рускова: 24 очка, 12 подборов.

«В Хабаровск мы поехали в облегченном составе. Это хороший опыт для нас, молодые девочки получили практику и старшие их поддержали. В первый день мы обыграли ХГУЭиП – 81:22. Решающая игра была с ДВГАФК во второй день, и она получилась хоть и не зрелищная, но очень напряженная, мы выиграли с разницей всего в два очка (62:60). И мне даже понравилось, что получилась такая напряженная игра, это хороший опыт. В третьей игре «Амур-БГПУ» в начале пытался зацепиться, но уже после первой половины мы выигрывали «+14», итоговая разница – 31 очко», - подвел итоги выступления главный тренер команды «Спартак-Приморье» Андрей Терехин.

Итоговое положение команд:

1. «Спартак-Приморье» (Приморский край): 3 победы/0 поражений – 6 очков.

2. ДВГАФК (Хабаровск): 2/1 – 5.

3. «Амур-БГПУ» (Благовещенск): 1/2 – 4.

4. ХГУЭиП (Хабаровск): 0/3 – 3.