Благотворительная акция, которая посвящена Национальному дню донора

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

21 апреля в России отмечают национальный день донора. В Приморском крае его отметили традиционной акцией «Сдай кровь – сохрани жизнь!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. В Краевой станции переливания крови всех участников донорского движения ждали поздравления и подарки.