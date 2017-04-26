21 апреля в России отмечают национальный день донора. В Приморском крае его отметили традиционной акцией «Сдай кровь – сохрани жизнь!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. В Краевой станции переливания крови всех участников донорского движения ждали поздравления и подарки.
«Сдай кровь — сохрани жизнь»
Благотворительная акция, которая посвящена Национальному дню донораВладивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.
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