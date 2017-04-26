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Владивостокский моряк попался на запасе наркотика в каюте

Решается вопрос о возбуждении в отношении фигуранта второго уголовного дела
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке у моряка в каюте теплохода обнаружили запас гашишного масла: как пояснил задержанный, он хранил у себя для личного употребления, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе дальневосточной транспортной полиции.

Находка была сделана в рамках расследования уголовного дела по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков и сильнодействующих веществ) в отношении 37-летнего приморца-моряка. Теперь решается вопрос о возбуждении в его отношении еще одного уголовного дела. 

Проводится проверка.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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