Владивостокский моряк попался на запасе наркотика в каюте

Решается вопрос о возбуждении в отношении фигуранта второго уголовного дела

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке у моряка в каюте теплохода обнаружили запас гашишного масла: как пояснил задержанный, он хранил у себя для личного употребления, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе дальневосточной транспортной полиции.

Находка была сделана в рамках расследования уголовного дела по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков и сильнодействующих веществ) в отношении 37-летнего приморца-моряка. Теперь решается вопрос о возбуждении в его отношении еще одного уголовного дела.

Проводится проверка.

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