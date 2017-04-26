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Приморцы помогают детям с сердечными заболеваниями

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Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

А теперь история, как одно смс-сообщение может помочь сразу нескольким нуждающимся детям – нередкая для подопечных Русфонда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. На этот раз так и получилось: собрать средства на дорогостоящую операцию на сердце малышке помогли сборы, которые Русфонд проводил еще в октябре прошлого года. Этот случай еще раз подтверждает, что приморцы готовы помогать от сердца к сердцу.

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