«A’Z Bus» во Владивостоке

«Время говорить»

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Южно-корейская группа «A’Z Bus» впервые выступила во Владивостоке в 2015 году на фестивале «V-Rox» и уже тогда приобрела своих фанатов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. В этот раз они презентовали свой первый ЕР под названием «Smilecry». Чем понравился Владивосток и когда состоится очередное выступление A’Z Bus — в репортаже VIII Канала.