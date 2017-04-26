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«A’Z Bus» во Владивостоке

«Время говорить»
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Южно-корейская группа «A’Z Bus» впервые выступила во Владивостоке в 2015 году на фестивале «V-Rox» и уже тогда приобрела своих фанатов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. В этот раз они презентовали свой первый ЕР под названием «Smilecry». Чем понравился Владивосток и когда состоится очередное выступление A’Z Bus — в репортаже VIII Канала.

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