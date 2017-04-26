Южно-корейская группа «A’Z Bus» впервые выступила во Владивостоке в 2015 году на фестивале «V-Rox» и уже тогда приобрела своих фанатов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. В этот раз они презентовали свой первый ЕР под названием «Smilecry». Чем понравился Владивосток и когда состоится очередное выступление A’Z Bus — в репортаже VIII Канала.
«A’Z Bus» во Владивостоке
«Время говорить»Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.
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