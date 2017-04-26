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«Морская» - подарок ко Дню Победы

В Приморском отделении Союза художников открылась новая выставка
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

В выставочных залах Приморского отделения Союза художников открылась выставка «Морская», организованная совместно с администрацией Владивостока в рамках акции «Пою мое Отечество» и подготовки к празднованию Дня Победы, сообщает корреспондент РИА VladNews.

- Здесь представлены, - говорит куратор выставки и искусствовед Ольга Зотова, - в том числе работы тех художников, которые с оружием в руках сражались на фронтах Великой Отечественной. Каждый год в преддверии 9 Мая собирать выставку на тему Победы не так просто, поэтому мы пытаемся по-разному откликнуться на День Победы. И нам показалось, что морская тема будет очень уместна, потому что после войны – мир и жизнь.

У нас была задача собрать работы художников всех поколений – от мэтров, настоящих классиков, до молодых современных художников. И выставкому пришлось нелегко, потому что заявлено было более 300 работ, а в залах мы разместили 150.

И действительно, два зала выставки предлагают зрителю едва ли не весь срез приморской живописи – от работ Ивана Рыбачука, Кирилла Шебеко, Тимофея Кушнарева, Юрия Волкова до картин Лидии Козьминой, Марии Холмогоровой, Анны Копытиной, Сергея Черкасова, Евгения Коржа, Виктора Серова, Валерия Шапранова, Федора Морозова, Евгения Макеева, Ильи Бутусова, Сергея Горбачева, Натальи Попович, а также живописи молодых художников Василия Галактионова, Евгении Ефремовой…

- Мы не хотели просто собрать воедино сотню морских видов и этюдов, которых у любого владивостокского художника очень много, - говорит Ольга Зотова. - Нам хотелось показать, какие тематические и стилистические формы может принимать морской пейзаж. Обратите внимание, на многих картинах море далеко не на переднем плане, но оно – главный герой, даже если речь идет, например, о таких работах, как «Пьяная креветка» Сергея Горбачева, где не столько море, сколько морские ассоциации, или «Вечер в Андреевке» Марины Пихтовниковой, на которой море – скорее фон…

Тема моря в изобразительном искусстве поистине неисчерпаема, поэтому показывать ее можно очень по-разному. Нам хочется верить, что мы нашли интересный подход к раскрытию этой темы. 

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

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