«А если теракт?»

Врачи и фельдшеры скорой помощи Владивостока проводят учения

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Врачи и фельдшеры скорой помощи Владивостока проводят учения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. По легенде, взрыв произошел в закрытом помещении. На место происшествия машины скорой помощи приезжают одна за другой. 14 человек пострадали. Погибли двое.