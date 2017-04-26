Врачи и фельдшеры скорой помощи Владивостока проводят учения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. По легенде, взрыв произошел в закрытом помещении. На место происшествия машины скорой помощи приезжают одна за другой. 14 человек пострадали. Погибли двое.
«А если теракт?»
Врачи и фельдшеры скорой помощи Владивостока проводят ученияВладивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.
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