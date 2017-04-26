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Общество

Во Владивостоке во вторник произошло 77 аварий

Пострадал ребенок на пешеходном переходе
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке во вторник произошло одно учетное ДТП (пострадала девочка на пешеходном переходе); в общем получено 77 сообщений о столкновениях ТС, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Зарегистрировано 42 аварии с материальным ущербом. Участники 18 ДТП составили европротоколы.

Жители и гости города в этот день нарушили ПДД 297 раз, инспекторами ДПС составлены соответствующие протоколы: 8 по пьяной езде, 34 по перевозке не пристегнутых спецустройствами детей, а также 14 по выездам на "встречку". Составлено 5 протоколов по тонировке не по ГОСТу, 31 - по нарушениям правил парковки и 8 в отношении должников по административным штрафам.

"Вручную" сотрудники ГАИ Владивостока отловили за сутки 10 нарушителей скоростного режима. На СВЗТ доставлено 32 авто.

По случаям не предоставления водителями преимущества пешеходам составлено 32 протокола. В свою очередь, "безлошадные" граждане, бегавшие через дороги в неположенных местах, получили на руки от ДПС 45 копий протоколов об административном нарушении.

Водители автобусов пойманы на 8 нарушениях, а таксисты - на 26.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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