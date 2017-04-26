Большая уборка

В них смогут отдохнуть более 10 тысяч детей

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

32 тысяч горожан приняли участие в общегородском субботнике, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу VIII Канал. Такие цифры приводят в городской администрации. Совместными усилиями горожан и коммунальных служб было собрано и вывезено на полигон более 5 тысяч кубометров мусора. Такие итоги – если говорить о цифрах. Если же о настроении – день выдался отменный.