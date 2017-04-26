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Уже в четвёртый раз прошла «Библионочь» во Владивостоке

Тема путешествий объединила десятки горожан
Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

На мероприятия библионочи вход свободный для всех посетителей. Но на лекции – только по предварительной записи. Количество мест ограничено. Впрочем, стоять никто не запрещает. А на встречах с литературоведом Максимом Жуком так обычно и происходит: от желающих нет отбоя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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