На мероприятия библионочи вход свободный для всех посетителей. Но на лекции – только по предварительной записи. Количество мест ограничено. Впрочем, стоять никто не запрещает. А на встречах с литературоведом Максимом Жуком так обычно и происходит: от желающих нет отбоя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Уже в четвёртый раз прошла «Библионочь» во Владивостоке
Тема путешествий объединила десятки горожанВладивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.
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