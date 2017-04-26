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Во Владивостоке в ДТП серьезно пострадала 10-летняя школьница

Девочка стала переходить дорогу на красный свет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 10-летнюю девочку серьезно сбил универсал на пешеходном переходе: школьница переходила дорогу на красный свет светофора. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел накануне, в 20:30 в районе дома №52"а" по улице Некрасовской. Автомобиль Honda Airwave спускался со стороны Фуникулера в сторону проспекта Красного Знамени.

Пострадавшая несовершеннолетняя госпитализирована в Тысячекоечную больницу города с сотрясением мозга и переломом таза. 

Водитель не скрывался и оставался на месте ДТП. Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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