В преддверии аншлага

Премьера постановки по повести Бориса Васильева «Завтра была война» состоится в Приморском краевом театре молодежи 28 и 29 апреля

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Премьера постановки по повести Бориса Васильева «Завтра была война» состоится в Приморском краевом театре молодежи 28 и 29 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Одноимённую инсценировку режиссёр Сергей Руденок превратил в двухактный спектакль, дописав к 16 существующим страницам пьесы ещё 12 из повести. То, что премьера состоится в преддверии Дня Победы можно назвать совпадением.