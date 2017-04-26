Многие жители города и края уже успели посмотреть дебютный клипна песню "Падать", набирающей популярность группы "mescheryakova", сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. А совсем скоро ребята презентуют свой новый альбом. Все подробности об этом мы расскажем в этом выпуске.
«Mescheryakova»: «Когда весь мир - вода»
Приморцы уже успели посмотреть дебютный клипВладивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.
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