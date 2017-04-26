«Mescheryakova»: «Когда весь мир - вода»

Приморцы уже успели посмотреть дебютный клип

Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Многие жители города и края уже успели посмотреть дебютный клипна песню "Падать", набирающей популярность группы "mescheryakova", сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. А совсем скоро ребята презентуют свой новый альбом. Все подробности об этом мы расскажем в этом выпуске.