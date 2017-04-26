Представителей городской администрации пригласили для наведения порядка вдоль железнодорожных путей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Правда, пока без инвентаря и мусорных мешков, но с ручками и блокнотами. В ежегодную комиссионную поездку на специальном вагоне чиновники отправились совместно с заместителем начальника ДВЖД и его подчиненными. Журналистов на такое мероприятие пригласили впервые.
Как выглядит Владивосток из окна электрички?
Чиновники отправились в комиссионную поездкуВладивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.
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