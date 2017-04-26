Часть Владивостока останется без света сегодня, 26 апреля

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Плановые работы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 26 апреля , РИА Vladnews.

Городские службы проводят плановые работы в системе электроснабжения Владивостока, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на МУПВ ВПЭС (электрические сети).

Время проведения плановых работ: с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

Адреса:

Белинского ул.2, 4, 6, 

Борисенко ул.32, 34, 36, 

Вторая ул.14, 16, 18, 21, 23А, 35, 39, 41, 43, 45, 43А, 

Героев Хасана ул.11, 13, 13А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 

Главная ул.10, 17, 28, 32, 21Д, 21В, 23Б, 23, 32В, 32Б, 

Главный пер.1, 6, 5, 10, 8, Ключ 5-й ул.23, 27, 28, 29, 31, 33, 42А, 44, 46, 50, 54, 48Г, 49, 

Линейная 2-я ул.4, 5, 7, 4А, 5А, 

Маковского ул.142, 150, Нерчинская ул.10, 2, 4, 6, 8, 

Нестерова ул.10, 11, 1А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 

Русская ул.86, 

Солнечная ул.7А, 

Талалихина ул.3, 

Уборевича ул.38, 

Уткинская ул.21, 40, 44, 19, 

Фадеева ул.14, 14А, 14Б, 14В, 16, 16А, 16В,

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